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🔴Hekimhan’da cinayet🩸8 aylık hamile karısını öldürdü🤰😢
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🔴Hekimhan'da cinayet🩸8 aylık hamile karısını öldürdü🤰😢

Giriş Tarihi: 11.04.2025 18:47:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:15:34

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Alican Kızılay (25), tartıştığı 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı (22) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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