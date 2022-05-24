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FETÖ'nün 'Mahrem Hizmetler'ine darbe! 6 ilde düğmeye basıldı

FETÖ'nün 'Mahrem Hizmetler'ine darbe! 6 ilde düğmeye basıldı
24.05.2022 09:11

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Son dakika haberine göre Ankara'da FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmada Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olduğu anlaşılan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i mahrem imam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 9 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 11 askeri öğrenci ve 1 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

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