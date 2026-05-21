Silahlı kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı | VİDEO
Gaziantep Belkıs Mahallesi'nde alacak-verecek nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede çatışmaya dönüştü. İş yerinin önünde oturan şahsa otomobilden ateş açılan olayda bir kişi ağır yaralanırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Silahlı Çatışma Kamerada
Otomobilden inen grup ile iş yerinde bulunan Mürsel D. arasında silahlı çatışma yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde oturan Mürsel D.'ye otomobilin gelerek ateş açtığı, şahsın da karşılık verdiği anlar yer aldı.
Bir Şüpheli Yakalandı
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mürsel D., ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
