Silahlı kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı | VİDEO

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 22:23

Silahlı Çatışma Kamerada

Otomobilden inen grup ile iş yerinde bulunan Mürsel D. arasında silahlı çatışma yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde oturan Mürsel D.'ye otomobilin gelerek ateş açtığı, şahsın da karşılık verdiği anlar yer aldı.

Bir Şüpheli Yakalandı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mürsel D., ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.