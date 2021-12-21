Haberler Haber Videoları FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 17 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 17 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 17 şüpheli yakalandı
21.12.2021 09:53

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:24
Paris’te 50'li yaşlarında bir...
Ana Sayfa 01:25
Kanser hastası yaşlı kadın...
Ana Sayfa 01:50
4 arkadaş, otomobilleri kara...
Ana Sayfa 00:40
ATV Müge Anlı CANLI İZLE
Ana Sayfa 01:53
Direksiyon hakimiyetini...
Ana Sayfa 00:47
İstanbul'da zincirleme kaza!
Ana Sayfa 01:33
Adana’da DEAŞ operasyon: 13...
Ana Sayfa 00:22
İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan...
Ana Sayfa 07:58
Döviz kurlarında sert düşüş!
Ana Sayfa 04:42
Döviz kurlarında sert düşüş!
Ana Sayfa 05:38
Hafize Gülşen'i Esra Erol...
Ana Sayfa 01:01
Eskişehir merkezli 3 ilde...

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında olduğu belirlenen 26 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçlarınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişime geçtiği aktarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan; 6’sı ‘mahrem imam’, 6’sı görevde, 4’ü ihraç, 1’i emekli subay, 1’i görevde, 3’ü ihraç, 2’si emekli astsubay, 3’ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplamda 26 şüpheli hakkında, 21.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA