FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 17 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında olduğu belirlenen 26 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçlarınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişime geçtiği aktarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan; 6’sı ‘mahrem imam’, 6’sı görevde, 4’ü ihraç, 1’i emekli subay, 1’i görevde, 3’ü ihraç, 2’si emekli astsubay, 3’ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplamda 26 şüpheli hakkında, 21.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.