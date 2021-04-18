FETÖ’deki iç savaş nereye gider? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A haber ekranlarında açıkladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Övür,’’ Bu çatlağın ortaya çıkması önemli. FETÖ yapılanması, kendi iç dinamikleriyle oluşmuş bir yapılanma değil. Daha çok ABD eksenli, CIA'nin örgütlediği hem Türkiye'yi merkez alan bir casusluk örgütünden bahsediyoruz. ABD'nin bu yapıdan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Yapıyı ayakta tutan FETÖ elebaşı Gülen. O figürün devreden çıkması bu yapının ayakta kalıp kalmayacağını belirleyecek. Parçalanma başladı. Birbirlerine düştüler. Sorgulamalar yapıyorlar. 15 Temmuz niye yapıldı? Kim yönetti? Kim bu işe devreye soktu? Niye böyle yanlışlar yapıldı? gibi soru işaretleri var. Bu demek ki çatlak başladı, birbirlerine düşmeye başladılar. Ama nereye gider sorusunun cevabını henüz net olarak veremiyoruz. Ama büyük bir ihtimalle parçalanma yaşanacak." İfadelerini kullandı.