FETÖ nasıl kuruldu? FETÖ’yü kimler maşa olarak kullandı? | “FETÖ Cuntası” belgeseli

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 16:13

FETÖ terör örgütü, 1966 yılında İzmir Kestanepazarı'nda filizlenen bir yapı olarak önce sözde cemaatten örgüte sonra da zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak, terör örgütüne evrildi.

TÜRKİYE İÇİNDE GİZLENEN KARANLIK YAPI

12 Eylül 1980 darbesine kadar süren kuruluş ve kadrolaşma faaliyetleri, devlet kurumlarının kılcal damarlarına yayılarak devam etti.

Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, takiyeyi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı, nihai oyuna hazırlanıyordu.

FETÖ ELEBAŞI VE GERÇEK YÜZÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yıllar önce dillendirdiği "devletin paçasından öyle bir tutacağım ki, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey olmayacak" düşüncesi gerçekleşmek üzereydi.

Güç dengesinin kendi lehine değiştiğine kanaat getiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) göre hiçbir hamle için erken sayılmazdı artık.

Tuzaklarla dolu gizli planın şifresi olan "zaman" gelmişti. Çıkış, ayağa kalkış ve altın vuruş için seçilen tarih ise 15 Temmuz 2016'ydı.

14 TEMMUZ 2016'DA NE OLDU?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce neler yaşandı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 tepe yönetici hakkında hazırladığı "Çatı İddianameyi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İyice köşeye sıkışan FETÖ, kurulduğu günden bu yana baskı ve hileyle elde ettiği sosyal, siyasal ve ekonomik gücünü kaybetmemek için darbe girişiminde bulunacaktı.

Üzerine ilk defa giydiği haki renk asker yeşili bir cübbe ile 19 Mart 2016'da kameraların karsısına geçen elebaşı Gülen, sözde "dini sohbet" görüntüsü altındaki konuşması ile askeri kalkışma talimatı verdi.

15 TEMMUZ DESTANI

251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatanın dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran halkın desteğiyle bertaraf edildi.

Darbe teşebbüsüne karşı ülkenin her köşesinde Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, "Demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı" olarak tarihteki yerini aldı.

Millet, canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederken birilerinin tankların arasından geçip, evde kahve içerek darbe girişimine seyirci kalması da hafızalara kazındı.

HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE! HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN'DI

15 Temmuz'da da helikopterler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değil, Başkan Erdoğan'ı ele geçirmek üzere Marmaris'e inmişti.

15 Temmuz bir halk hareketiydi. Milli iradenin, milli egemenliğin şahlanışıydı.

O günden sonra hiçbir şey eski gibi olmadı olamazdı da! İçte ve dışta hala bazı engeller çıkarılıyor olsa da, Türkiye emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor.