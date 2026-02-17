Fethiye’de otomobil duvara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Nursel Akdeniz hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

