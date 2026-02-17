Fethiye’de otomobil duvara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıFethiye’de otomobil duvara çarptı: 1 ölü 2 yaralıFethiye’de otomobil duvara çarptı: 1 ölü 2 yaralıGiriş Tarihi: 17 Şubat 2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 19:58 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Nursel Akdeniz hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN