Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Can Dündar ve Soner Yalçın'ın "ahlak" maskesi düştü! Ekranda başka gerçekte başka

20.05.2020 15:42

Her fırsatta çevrecilikten dem vuran Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar ve Soner Yalçın’ın Ege’nin en güzel yerlerine diktiği milyonluk kaçak yapılar gündemden düşmüyor. Kimi milyon dolarlık villasını kaçak yollarla büyüttü, kimi kütüphane yaptırıyorum diye köşk yaptı. Milyonluk kaçak villa tartışmalarını Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kızıltaş, söz konusu isimlerin ekranlarda kendilerine verilen rolü oynama adına bir takım şeyleri yaptıklarına, milletin karşısına ahlak abidesi gibi çıktıklarına fakat gerçekte bambaşka işler yaptığına dikkat çekti. Tayiz ise, skandala karışan isimlerin sıradan isimler olmadığını, bu isimlerin toplumu bilgilendirme ve yönlendirme adına çok önemli işlevsel role sahip olduklarını belirterek "Medya etiği açısından ortada çok vahim bir tablo söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.