Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'de bin odalı iki salgın hastanesi yapacağız.
Mİlyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.
İnfaz düzenlemesi yarın (bugün) TBMM'de görüşülmeye başlanacaktır.
Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
2.3 MİLYON HANEYE DAHA YARDIM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Zirve sonrası konuşan Erdoğan, "Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'de 45 içinde bin odalı iki salgın hastanesi yapacağız. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık. İnfaz düzenlemesi yarın (bugün) TBMM'de görüşülmeye başlanacaktır. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB
1.5 MİLYAR LİRALIK DESTEK
ŞU ana kadar Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
Kabine, ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdo, ğan, FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak Portakal'ın sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeleri gösterildi.
Mİlyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.
İnfaz düzenlemesi yarın (bugün) TBMM'de görüşülmeye başlanacaktır.
Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
2.3 MİLYON HANEYE DAHA YARDIM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Zirve sonrası konuşan Erdoğan, "Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'de 45 içinde bin odalı iki salgın hastanesi yapacağız. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık. İnfaz düzenlemesi yarın (bugün) TBMM'de görüşülmeye başlanacaktır. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB
1.5 MİLYAR LİRALIK DESTEK
ŞU ana kadar Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
Kabine, ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdo, ğan, FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak Portakal'ın sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeleri gösterildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.