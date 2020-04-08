İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşesinde kaleme aldığı "Küresel sermayenin portakalı bunlar" başlıklı yazısı

Pazartesi günkü yazımda devletten daha fazla destek (Milli gelirin yüzde 10'u) beklediklerini açıklayan TÜSİAD'a bir vatandaş olarak çağrı yapmıştım.

En çok tartışılansa yurt dışına götürülen paralarla ilgili yazdıklarım oldu.

Tekrar edeyim... Madem TÜSİAD kendisini bu memleketin bir öznesi olarak görüyor ve başta devlet olmak üzere herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini açıklıyor... Kardan zarar eden patronların bu kadar talepkar olduğu bir ortamda, kendilerini zengin eden dar ve orta gelirlilerin de iki çift laf etmeye hakkı olsa gerek.

Öyle ya devlet, TÜSİAD'ın istediği desteği verecekse, vatandaşından yani bizlerden alıp verecek...

O halde iş adamlarımız da, yurt dışına götürdükleri paraların hiç olmazsa yüzde onunu Türkiye'ye getiremezler mi? İstiyorlarsa yatırım yapmak yerine yine kendi bankalarına yatırsınlar.

Başında "Türk" ibaresi bulunan Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği bu işe ön ayak olamaz mı?

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Yurt dışına uçurulan paralar derken üçten beşten bahsetmiyorum... Dünya merkez bankalarının çatı örgütü sayılan Bank For International Settlements'ın verilerine göre (BIS) son 18 yılda yurt dışına giden para 500 milyar dolar civarında.

Muhalefetin istediği gibi IMF'ye başvursak isteyeceğimizin 50-100 misli!

Altını çizerek söylüyorum. Sermaye hürdür. Kendisini nerede güvenli görüyorsa oraya gidebilir.

Tartıştığımız da karını maksimize etmeye çalışan rasyonel sermaye hareketi değil. Vatandaşlık alabilmek için, Londra'da, Miami'de, Dubai'de şurada burada 3-5 rafineri, maden parasına başlanılan otel inşaatlarından falan bahsediyoruz.

Bu kadar kaybı göze aldıktan sonra alınan o kıytırık vatandaşlıkların korona günlerinde Avrupa'da, ABD'de hiçbir hastanenin kapısını açmadığını gören zenginlerimiz hala geleceklerinin memleketlerinde olduğunu anlamadılar mı?

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