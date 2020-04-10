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    FOX'un tetikçisi 'ın yaptığı gazetecilikse manipülatörlük ne?

    Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yaptığı manipülatif açıklamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 'ı yazdı. Gazeteciler Sendikası'nın "farklı düşünce" kisvesi altında Portakal'ı savunmasına tepki gösteren Altınok, "Bu gazetecilikse manipülatörlük ne?" dedi.

    Portakal'ın yaptığı gazetecilikse manipülatörlük ne?

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Bu gazetecilikse manipülatörlük ne?" başlıklık yazısı

    hakkında, "devletin bankalardaki mevduatlara el koyacağı" şeklindeki yalanı üzerine suç duyurusunda bulunuldu.
    CHP ve 'nün yeni particikleri ayakta.
    Dün de Gazeteciler Sendikası isimli yapı Portakal'ın yaptığına "farklı düşünce" diye sahip çıkıyordu:
    "Sayın Cumhurbaşkanı siz kutsal değilsiniz, sizden farklı düşünmek suç değil, sizden korkmuyoruz. Bizi yargı sopasıyla susturamayacaksınız."
    Portakal'ın yaptığı gazetecilik faaliyetiyse tüm dünyada suç ve bel altı bir yöntem sayılan manipülatörlük ne?
    Bu işin "Cumhurbaşkanı'ndan farklı düşünmekle" ne ilgisi var?
    Yasalar, BDDK kanunu, etik, meslek ahlakı ortada...
    Ülke salgın hastalık halindeyken, yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yatırımcıları yanıltmak, insanları paniğe sevk etmek, ekonomik hayatı sabote etmeye çalışmak, ülkedeki kurumların, sivil toplumun ya da siyasi partilerin sahipleneceği bir faaliyet olabilir mi?
    Kaldı ki, Portakal'ın yanı sıra FETÖ unsurlarının son yıllarda sık sık denediği bu yöntemin verdiği zarar kime?
    İnsanların panik halinde bankalardaki mevduatlarını çekmesinin doğuracağı ekonomik faturayı ödeyecek olan kim?
    Tabii ki bizler, CHP'lisiyle, AK Parti'lisiyle, zenginiyle fakiriyle 83 milyon. Hatta doğmamış çocuklarımız, geleceğimiz.

    ***

    Ama Türkiye garip bir ülke.
    Üç kuruşluk kredi geri ödemesini geciktiren dar gelirli vatandaşın, esnafın üzerine avukat ordusuyla yüklenen özel bankalarımızın bile çıtı çıkmıyor. İşin ucu kendilerine dokunmasına rağmen çıkıp Portakal'ın manipülasyonuna karşı tek bir açıklama yapmıyorlar.
    Belli ki "bazen" zarar etmek dahi umurlarında değil.
    Haklısınız, aman diyelim... Portakal'ın manipülasyonuna destek açıklaması yapmadıklarına sevinelim ve sesimizi kesip oturalım.

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