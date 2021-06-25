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Fahrettin Koca’nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklamasına, ‘’İnanmıyorum’’ diyen Fatih Portakal’a özür dile çağrısı

Fahrettin Koca’nın
25.06.2021 00:54 - Son Güncelleme: 25.06.2021 01:03
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Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın tweeti yeniden gündeme geldi. Portakal Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Portakal'a 'özür dile' çağrısı yapıldı.


Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi.

Özellikle son günlerde ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, aşılamada yaş sınırı da gün geçtikçe aşağıya çekildi. 65 yaş üstü bireylerle başlanan aşılama süreci kademeli olarak, 25 yaşa kadar düşmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda aşılamada yeni yaş grubuna geçileceğini söyledi.

"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ OLAN HERKES RANDEVU ALABİLİR OLACAK"
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." ifadelerini kullandı.

"İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN"
Koca yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.

PORTAKAL'IN TWEETİ AKILLARA GELDİ
Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet gündeme geldi.

Algı operasyonlarıyla bilinen Portakal, Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü.

ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada Portakal'a tepki gösterilirken 'özür dile' çağrısı yapıldı.

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