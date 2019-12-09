Eyüpsultan'da bir büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı 09.12.2019 22:56

Eyüpsultan’da bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Büfe sahibi kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.