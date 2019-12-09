Eyüpsultan’da bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Büfe sahibi kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da bir büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı09.12.2019 22:56
- Eyüpsultan'da bir büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı
- Başkan Erdoğan açıkladı! Libya'ya asker gidecek mi?
- Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Bizim onayımız olmadan adım atamazlar
- Şehir hatları tersanesi personele kapatıldı ‘parti’ye açıldı!
- Uludağ'da ekipler kar altında bir ceset buldu
- Ceren Özdemir'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmiş
- Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak
- Ceren’in katilinin lokanta görüntüleri ortaya çıktı!
- 5 aylık hamile eşi Hacer Atik'i dövüp elinde sigara söndüren koca tutuklandı
- Ölen İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın
- İstanbul'daki barajlar alarm veriyor! "Önümüzdeki yıl ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.