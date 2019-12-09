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Başkan Erdoğan açıkladı! Libya'ya asker gidecek mi?

09.12.2019 22:32

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Libya isterse asker gönderebileceğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya isterse her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.


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