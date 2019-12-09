Başkan Erdoğan'dan Macron'a tokat gibi sözler! Dışarıyla uğraşmaktan... 09.12.2019 23:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Fransa'da devam eden Macron karşıtı gösterilere ilişkin, ''Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada seçim belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.'' ifadelerini kullandı.