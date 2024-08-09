Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur'dan çirkin teklif

Ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Mektupta yemek yemekte ve uyumakta zorluk çektiğini dile getiren Tok'un 106 günlük firarda oğlu ile ABD'de sürücü kursuna katıldıkları hatta direksiyon dersi aldığı da belirlendi. Tok, mektupta ABD'de bir galeri açmanın hayalini kurduğunu da söyledi. Öte yandan Bülent Cihantimur iddiaya göre kazadan sağ kurtulanların mahallesini mesken tuttu. Baba Cihantimur'un kendilerine para teklif ettiğini öne süren kazazedeler o çirkin teklifi ifşa etti.