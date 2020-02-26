Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Evden kaçan kızının hamile olduğunu öğrenen baba canlı yayında... 26.02.2020 17:59

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Kadir ve Hanife çifti, Atv'de canlı yayınında kızları Havva Nur Ölçer'in Nurullah Ünl ile evlendiğini öğrendi! Acılı anne - babanın feryadı 26 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında herkesi gözyaşlarına boğdu. Kızının evlendiğini öğrenen anne Hanife Hanım, telefonla bağlanarak kızıyla yüzleşti. Havva Nur'un babası Kadir Bey'e karşı sarf ettiği sözler herkesi şoke ederken, Kadir Bey kızını evlatlıktan reddettiğini Esra Erol canlı yayınında itiraf etti. Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Şubat Esra Erol canlı yayınınnı izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Esra Erol'da canlı yayınında evden kaçan Havva Nur Ölçer'in Nurullah Ünlü ile evlendiği ortaya çıktı. Baba Kadir Bey, kızıyla anlı yayında yüzleşirken anne Nazife Hanım'ın feryadı yürek burktu. Esra Erol'da son dakika gelişmesine göre Havva Nur Ölçer'in 2 aylık hamile olduğu bu yüzden evlendiği ortaya çıktı. Havva Nur Ölçer'in Esra Erol'da canlı yayınındaki itirafı herkesi şoke ederken aile öğrendikleri karşısında yıkıldı.

Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığı iddiası Esra Erol ve izleyicileri şakına döndürdü. Mehmet Bey'in iddiasına göre oğlu Ramazan ile evli olan gelini Şerife Uyanık, kızı Leyla ile evli olan damadı Ramazan Soylu'ya kaçtı. Şerife Uyanık

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