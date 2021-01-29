Esra Erol'da canlı yayınında dakikalar içinde gelen bir mucize daha! Hiç görmediği annesi 20 yıl sonra karşısında...

Esra Erol'da canlı yayınında dakikalar içinde gelen bir mucize daha! Hiç görmediği annesine 20 yıl sonra kavuşan Kadriye Güzel, herkesi gözyaşlarına boğdu. Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeler Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında izleyicileri ekran başına kilitliyor. Şanlıurfa’da yaşayan Kadriye Güzel, hayatı boyunca hiç görmediği annesi Naciye İpek’i bulmak ve evlatlık verilen ağabeyini aramak için Esra Erol’dan yardım istedi. Annesinin küçükken onları terk ettiğini ve babaannesinin kendisini evlatlık verdiğini söyleyerek bugüne kadar kardeş hasretiyle büyüdüğünü belirten Kadriye Güzel, Esra Erol sayesinde 20 yıl sonra annesine kavuştu.

Naciye Hanım, 20 yıl sonra kızıyla buluşmak için stüdyoya gelecek mi? Naciye İpek canlı yayında kızıyla buluştu... Kadriye, hiç görmediği annesi Naciye'ye Esra Erol'da kavuştu...