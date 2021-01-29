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CHP'li FETÖ'cü Aykan Erdemir, Biden'a sunulan 'Türkiye' raporu ve Mavi Vatan!

CHP'li FETÖ'cü Aykan Erdemir, Biden'a sunulan 'Türkiye' raporu ve Mavi Vatan!
29.01.2021 13:29
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ABD'deki kumpas davasına sahte delilleri taşımasıyla gündeme gelen firari CHP eski milletvekili Aykan Erdemir "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" başlıklı rapordaki rolüyle yeniden gündemde. Yazıda "ABD'nin ulusal çıkarları, Trump'ın Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür." ifadeleri dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde CHP'li FETÖ'cü Aykan Erdemir, ABD Başkanı Biden'a sunulan 'Türkiye' raporu ve Mavi Vatan'a dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür, "Açıkça Mavi Vatan kavramını da itibarsızlaştırarak Türkiye'nin Akdeniz'de saldırgan olduğunu söylüyor. Merak ediyorum, acaba CHP yönetimi mi bu yaklaşımlardan etkileniyor yoksa FETÖ'cü Erdemir mi eski partisinden etkileniyor?" dedi. A Haber canlı yayınına da bağlanan Övür, CHP'li Erdemir'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve Biden'i Türkiye'ye karşı kışkırtmak için bir rapor hazırladığını öne sürdü..


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