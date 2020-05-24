Esra Erol DNA sonucunu açıkladı Uğurcan ikinci şoku yaşadı! Oğlunun babasını bilemeyen Nargüzel Celepoğlu...

İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI



Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.

20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.