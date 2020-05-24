Esra Erol DNA sonucunu açıkladı Uğurcan ikinci şoku yaşadı! Oğlunun babasını bilemeyen Nargüzel Celepoğlu...
Esra Erol'da Atv ekranlarında şoke eden bir olaya ev sahipliği yaptı. Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, hiç görmediği babası Ali Celepoğlu'nu aramak için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'daki Uğurcan'ın hayat hikayesi milyonları gözyaşına boğarken, ortaya çıkan gerçekler oldukça şaşırtıcı ve can yakıcı oldu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan, 20 yıl sonra gerçeğiyle yüzleşti. Babası sandığı kişinin öz babası olmadığını öğrenen Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarına göre, annesi Nargüzel Celepoğlu'nun itiraf ettiği kişinin de oğlu çıkmadı.
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Türkiye Uğurcan'ı konuşuyor! Uğurcan 20 yıl sonra Atv ekranlarında, Esra Erol'da canlı yayınında gerçeği ile yüzleşti. Arka arkaya yapılan DNA testi sonuçlarıyla yıkılan genç adam, ekranları başındaki izleyicileri gözyaşına boğdu.
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Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.
İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI
Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.
20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.
Hafta başında tekrar Esra Erol'da programına katılan anne Nargüzel hanım Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti. 1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel hanım o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar isimli şahsın Uğurcan'ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel hanım, tüm izleyicilere Uğurcan'ın babası bulundu dedirtti.