UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Firari Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyarlık para trafiği!

Firari Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyarlık para trafiği!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yurt dışında bulunan Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı. Dosyada 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddiası yer alırken, MASAK incelemelerinde Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30,3 milyar lirayı aştığı belirlendi. Söz konusu şirketlere el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Takvim Editörü Görkem Ağgündüz sordu Okan Buruk cevapladı: Orta saha yorulunca Deniz'i alamadık
Takvim Editörü Görkem Ağgündüz sordu Okan Buruk cevapladı: Orta saha yorulunca Deniz'i alamadık
Bakan Göktaş'tan Özlale'nin hayali bilgilerine tepki: İftira atanlara suç duyurusu açıldı
Bakan Göktaş'tan Özlale'nin hayali bilgilerine tepki: İftira atanlara suç duyurusu açıldı
Var Mısın Yok Musun'da Naciye Teyze rüzgarı: Doğal bakım sırrı ve kutu hamlesi damga vurdu
Var Mısın Yok Musun'da Naciye Teyze rüzgarı: Doğal bakım sırrı ve kutu hamlesi damga vurdu
Antalya Korkuteli-Tefenni yolunda ölümlü kaza! Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı
Antalya Korkuteli-Tefenni yolunda ölümlü kaza! Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle