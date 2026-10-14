Meteoroloji Uzmanı Adil Tek uyardı: İstanbul’da fırtına ve sağanak bekleniyor

Motor ve şasi numaralarını kimyasalla değiştirdiler! 9 ilde 11 şüpheliye “Change” operasyonu

Maltepe’deki bina faciası sonrası TOKİ devrede: Konutlar 1 yılda teslim edilecek