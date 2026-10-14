Firari Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyarlık para trafiği!
Yurt dışında bulunan Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı. Dosyada 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddiası yer alırken, MASAK incelemelerinde Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30,3 milyar lirayı aştığı belirlendi. Söz konusu şirketlere el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber