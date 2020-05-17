Libya ordusuna ait bir SİHA BAE'nin temin ettiği hava savunma sistemini böyle imha etti

17.05.2020 00:04

Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

Libya Ordusuna ait silahlı insansız hava aracınının (SİHA), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere sevk edilen hava savunma sistemini (HSS) imha ettiği bildirildi.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.



LİBYA'DA HAFTER MİLİSLERİNİN BAŞKENTE SALDIRISINDA 5 SİVİL ÖLDÜ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırısında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki bir yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda beş sivil öldü ve ampütasyon uygulanan bir çocuğun da yer aldığı altı kişi yaralandı.

Haşimi, acil servis ekiplerinin bombalanan bölgedeki aileleri tahliye etmek için güvenli bir rota tesis etmeye çalıştıklarını ekledi.

Sosyal medya hesaplarında, roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı.

Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce roketin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.