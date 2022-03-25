Esenler'deki 'Süleymancılar'a ait erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli infial yarattı! Ailelerden tepki

Son dakika... İstanbul Esenler'de Süleymancılar adıyla bilinen oluşuma ait özel erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Yurdun önüne gelen öğrencilerin aileleri duruma tepki gösterdi. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum." dedi. Fazıl Helvacı, ise "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.