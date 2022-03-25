Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran enerji çıkışı: Bu nereden çıktı diyeceksiniz

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen Olağanüstü Liderler Zirvesi 'ne katılan Başkan Erdoğan, dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞUAN AÇIKLAMAYACAĞIM"

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamlelere ilişkin konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda "Bu da nereden çıktı" diyeceksiniz" dedi.

"TÜRKİYE GIDA SIKINTISI YAŞAMAZ"

Dünyada gıda güvenliği çok dillendiriliyor. Bu konudaki tehlikeye işaret ediliyor. Türkiye açısından petrol ve gıda güvenliği konusunda neler söylersiniz?

Gıda güvenliği konusunda tabii her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün dünyada gıda güvenliği noktasında sıkıntının yaşanmadığı bir ülke var mı? Her ülkede az veya çok bir sıkıntı var. Biz de bu noktada kısmen bu tür sıkıntıları yaşıyoruz ama bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Diyelim ki kırmızı ette mi sıkıntı var, ona göre adımlarımızı atıyoruz ve hemen süratle mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Öbür tarafta diyelim ki şeker yok dediler. Bir de baktık ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Denetimlerle tepelerine binince hemen şekerler ortaya çıktı.

"BUNLARI SÜRATLE AŞABİLECEK KABİLİYETTEYİ"

Ayçiçek yağı dediler. Onda da yine Azak Denizi'ndeki 5 tane gemimiz geldi, böylece bir anda o iş çözülmüş oldu. Hububatta da benzer durumlar söz konusu oldu. Rusya ve Ukrayna'daki ciddi miktarda hububat, bakliyat yüklü gemilerimiz geldiler, geliyorlar. Türkiye, bu sektörlerde Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamaz.

Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke. Ancak Türkiye'de muhalefetin siyasi ahlakı iflas etmiş durumda. Sıkıntı burada. Muhalefetteki siyasi ahlakın iflas edişi ancak işte bu tür dedikoduları, bu tür manipülasyonları ortaya çıkarıyor ve bu manipülasyonlardan da benim vatandaşım ister istemez rahatsız oluyor. Biz bütün bunları süratle aşabilecek kabiliyetteyiz, güçteyiz, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Şu an itibarıyla da önümüzde Ramazan var. Ramazan ile birlikte inşallah vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız ve huzurlu bir Ramazan'ı halkımızla birlikte yaşayacağız.