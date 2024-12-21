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Erzurum çığ düşmesi anı kamerada!
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Erzurum çığ düşmesi anı kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 12:58

Palandöken’de çığ böyle geldi. işte çığ anına dair kameraya yansıyan o anlar.

Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. 3 sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken çığ altında kalan sporcunun cesedi ekipler tarafından çıkarıldı

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