Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan ve Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2010 yılı Aralık ayından bu yana işletilen Çöpler Maden Sahası'nda dün dramatik bir olay yaşandı. Saat 14.28'de, maden sahasından çıkarılan ve istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metre yükseklikten hızla kayarak aşağı aktı. Bu felaket sonucu, 9 işçi geniş bir alana yayılan toprağın altında mahsur kaldı. Olayın ardından gözler, maden kazasının nedenlerine ve son denetim tarihine çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kazaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, kazanın sebepleri ve madenin denetim süreçleri hakkında bilgi verdi.