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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 13:07

Erzincan maden kazasında son dakika gelişmesi: En son denetim ne zaman yapıldı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı!

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.Peki; Erzincan Maden Kazasına ne sebebiyet verdi? En son denetim ne zaman yapıldı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan ve Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2010 yılı Aralık ayından bu yana işletilen Çöpler Maden Sahası'nda dün dramatik bir olay yaşandı. Saat 14.28'de, maden sahasından çıkarılan ve istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metre yükseklikten hızla kayarak aşağı aktı. Bu felaket sonucu, 9 işçi geniş bir alana yayılan toprağın altında mahsur kaldı. Olayın ardından gözler, maden kazasının nedenlerine ve son denetim tarihine çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kazaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, kazanın sebepleri ve madenin denetim süreçleri hakkında bilgi verdi.

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