Ersin Tatar: Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum 14.04.2020 18:16

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade edildi. Kritik temasın ardından A Haber canlı yayınına katılan Ersin Tatar, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.