Ermenistan'ın alçak saldırısı işte böyle gerçekleşti! A Haber'in ulaştığı görüntüler acının boyutunu gösterdi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak olay anına ilişkin görüntğkere ulaşarak Ermenistan'ın alçak saldırısının boyutunu gözler önüne serdi. ​

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20'DEN FAZLA EV YIKILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

ERMENİSTAN'IN GENCE'DEKİ SİVİLLERİ "ELBRUS" BALİSTİK FÜZELERİYLE VURDUĞU BELİRLENDİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.