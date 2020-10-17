İşgalci Ermenistan'ın Gence'yi vurduğu anlar kamerada

Azerbaycan'ın Gence kentine, Ermenistan tarafından düzenlenen saldırı anları bir kişinin telefon kamerasına yansıdı. Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadının, "Allahım yardım et" diye dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan gece saatlerinde, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne sebep oldu.

Savaş suçu işleyen Ermenistan, Gence'deki sivil yerleşim yerine balistik füzelerle saldırdı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede tüneller kazan terör devleti Ermenistan tıpkı bir terör örgütü gibi hareket ediyor.

Kazdıkları tünellerle Azerbaycan sınırına yaklaşan terör devleti Ermenistan, yıllardır uyguladığı taktikle sivilleri hedef alıyor.

SALDIRI ANI TELEFON KAMERASINDA

İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allahım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI A HABER'E KONUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, kalleş saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlandı. Hacıyev şöyle konuştu:

"Ermenistan ordusu, sivillere haince saldırdı. Gence'de siviller arasında yaralananlar var. Gence'de 20'den fazla ev, saldırı sonucu yıkıldı. Bu Ermenistan'ın bir mağlubiyetinin sonucu yaptığı bir saldırı...





"YENİ FÜZELER GETİRDİLER"

Bizim bilgilerimize göre Ermenistan'ın füzeleri bitmişti. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. Getirilen füzelerle de ilk saldırılarını düzenlediler, bunları da sivillere karşı kullanmaya başladılar.

"ULUSLARARASI TOPLUMLAR ERMENİSTAN'IN GERÇEK NİYETİNİ ANLAMALI"

Ermenistan'ın bu hain saldırılarını görmemeye çalışıyorlar. Bütün uluslararası toplumlar da bu saldırıları görmeli ve Ermenistan'ın niyetini anlamalı. Onlar insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı bu cinayeti işlemektedirler.





"ERMENİSTAN'IN TERÖR POLİTİKASININ GÖSTERGESİ"

Ermenistan'ın bu işgalci siyasetten vazgeçmesi lazım. Ermenistan'ın hep bu tarz terör saldırılarını gösterme eğilimi vardı. 12 Ekim'de Ermenistan'ın saldırıları ve füzeleri bulundu, eğer bulunmasaydı bugünkü gibi bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirdik. Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR"

Ermenistan'a bir devlet olarak güvenilemez. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan Güvenlik Bakanı ve ülkenin politik askeri sistemi savaş suçu işlemektedir." diye konuştu.

GENCE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.