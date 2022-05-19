Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başladı!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıya Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıya Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ İlinde "EREN ABLUKA-11 (ELAZIĞ-BAŞAK) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ RISTAM ÇETİN OPERASYONU" Operasyonu başlatıldı.
OPERASYONA 514 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel (37) operasyonel tim görev alıyor.
İNANÇLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerine yer verildi.