"Enis Berberoğlu" kararına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu 2016'da hükümete meydan okuyarak "dokunulmazlıkları kaldırın" demişti!

06.06.2020 12:18

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. CHP yönetiminin karara itirazları sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında hükümete meydan okuyarak "dokunulmazlıkları kaldırın" sözleri yeniden gündeme geldi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına "evet" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi mahkemelerin kararına itiraz ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.







KILIÇDAROĞLU 2016'DA NE DEMİŞTİ?

Bugün mahkemenin kararına itiraz eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında "Dokunulmazlıklar olmamalı. Dokunulmazlıklar kaldırılmazsa namerttirler" sözleriyle hükümeyte meydan okumuştu.

