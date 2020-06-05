CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülünce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'yi ve devleti suçladı.

"BERBEROĞLU SAYGIN BİR GAZETECİ VE SİYASETÇİ"

Devleti eleştiren ve demokrasi için mücadele edeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin koşullarını, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu." İfadelerini kullandı.

ANAHTAR CÜMLE: BİR BEDEL ÖDENECEKSE O BEDELİ ÖNCE CHP'LİLER ÖDEYECEKTİR

Berberoğlu'nun milletvekilliğinin hukuka ve Anayasa'ya aykırı olarak düşürüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu "Yine söylemiştim, 'Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir.' diye. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir." sözlerini sarf etti.