CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülünce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'yi ve devleti suçladı.
"BERBEROĞLU SAYGIN BİR GAZETECİ VE SİYASETÇİ"
Devleti eleştiren ve demokrasi için mücadele edeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin koşullarını, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu." İfadelerini kullandı.
ANAHTAR CÜMLE: BİR BEDEL ÖDENECEKSE O BEDELİ ÖNCE CHP'LİLER ÖDEYECEKTİR
Berberoğlu'nun milletvekilliğinin hukuka ve Anayasa'ya aykırı olarak düşürüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu "Yine söylemiştim, 'Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir.' diye. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir." sözlerini sarf etti.
ENİS BERBEROĞLU'NUN SUÇ DOSYASI
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ
Yıl, 17 Mayıs 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.
KILIÇDAROĞLU: MİT TIRLARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK
Yıl, 20 Mayıs 2015: Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT tırları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.
CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Yıl, 29 Mayıs 2015: Can Dündar, MİT tırları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT tırları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.
ODAK NOKTASI: İHANET MANŞETİ ATILDIKTAN SONRA 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA, MİT TIRLARINI DURDURAN CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI
Yıl, 18 Haziran 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.
Yıl, 25 Haziran 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı. Tapuda imza atan ise Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin ortağı B. Mustafa Yılmaz olduğu tespit edildi.
CAN DÜNDAR 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI
CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
CAN DÜNDAR, BERBEROĞLU'NU İFŞA ETTİ…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT tırlarının görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar'ın "Tutuklandık" isimli kitabında, görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini" yazması üzerine başsavcılık harekete geçmişti. Yapılan araştırma sonucunda bu kişinin Enis Berberoğlu olduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.
MİT TIRLARI GÖRÜNTÜLERİNİ SOLCU BERBEROĞLU'NDAN ALDI
Başsavcılık, Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Meclis'e gönderdi. Berberoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Can Dündar'ın kitabında ve tahliye olduktan sonra köşesinde, "görüntüleri flash disk içinde solcu bir milletvekilinden aldığını" yazdığı, bunun üzerine Dündar'ın telefon kayıtları incelenerek, HTS verilerinden görüştüğü kişinin 26. Dönem CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu olduğu ve görüşmenin de 21 saniye sürdüğü vurgulandı.
DEVLET SIRRI OLDUĞUNU BİLE BİLE…
Berberoğlu'nun 27 Mayıs'ta flash bellek içerisinde verdiği görüntüleri, Can Dündar'ın 29 Mayıs'ta Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı kaydedilen iddianamede, Berberoğlu'nun, "MİT tırları olayının flash diske alınmış görüntülerini, devlet sırrı olduğunu bile bile Can Dündar'a verdiği, bu eylemi ile sır niteliğindeki bilgilerin ifşası suçunu işlediği" aktarıldı.
KİMDEN ALDIĞINI HALÂ SÖYLEMEDİ
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Enis Berberoğlu'nun "devlet sırrı" niteliğindeki görüntüleri kimden temin ettiği bilinmiyor. Suçlamaları reddeden Berberoğlu evrakın kovuşturmaya yerinin olmadığına dair kararla sonuçlandırılmasını talep etti. Başsavcılığın iddianamesinde sanık Berberoğlu'nun ifadesinin inandırıcı olmadığı belirtildi.
SUÇU: GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMAK
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2017'de davayı karara bağlayarak, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği belirtilen Kadri Enis Berberoğlu'nu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.