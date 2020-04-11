Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, fonda “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısının yer aldığı videoda “Şimdi hep birlikte evde kalacağız” mesajını verdi.
Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı11.04.2020 23:29
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- Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı
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