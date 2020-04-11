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Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı

Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı

11.04.2020 23:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, fonda “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısının yer aldığı videoda “Şimdi hep birlikte evde kalacağız” mesajını verdi.


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