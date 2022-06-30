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Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?
30.06.2022 11:34 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:54

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Son dakika emekli iktamiyeleri haberi... 2022 emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatacağı tarih aralığını duyurdu. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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Kurban Bayramı'na az bir süre kala Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, kimlere kaç TL verilecek? soruları gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bayramla birlikte emekliler de ikramiyelerine kavuşmuş olacak. Her yıl bayramdan önce hesaplara yatırılan ikramiyelerin bu yılki miktarı ve tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler bin 100 liralık ikramiye almıştı. İşte İşte SSK ve Bağ-Kur 2022 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiye verilecek. Öte yandan henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

Kurban Bayramı 2022 yılında 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı ikramiyelerin de Temmuz ayının ilk günlerinde verilmesi bekleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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