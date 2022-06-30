Cüneyt Arkın cenaze töreni nerede? Naaşı AKM’ye getirildi

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

VEDA BUGÜN

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan usta oyuncunun cenaze programına dair detayları ailesi paylaştı. 85 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi dün getirildiği Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak ilk tören için AKM'ye getirilecek.

Saat 10.30 düzenlenecek törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilecek usta oyuncu anne babasının yanına defnedilecek.

Daha sonrasında saat 17.00'de Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda taziyeler kabul edilecek.