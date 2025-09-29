PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da seyir halindeki otomobil yandı

Elazığ’da seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

