RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul Silivri'de zincirleme trafik kazası! 27 YARALI! (İlk görüntüler) | VİDEO

İstanbul Silivri'de zincirleme trafik kazası! 27 YARALI! (İlk görüntüler) | VİDEO

İstanbul Silivri'de zincirleme trafik kazası! 27 YARALI! (İlk görüntüler) | VİDEO
31.03.2023 17:57 - Son Güncelleme: 31.03.2023 18:04

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Son dakika: İstanbul Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Son dakika: Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

27 KİŞİNİN YARALANDI

Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

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