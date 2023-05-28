ELAZIĞ 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! | Video

ELAZIĞ seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 ELAZIĞ seçim sonuçları…

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylar arasında büyük bir mücadele yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyaları ülke genelinde büyük ilgi gördü ve seçmenlerin dikkatini çekti. İki aday da halka seslenirken, kendi projelerini ve vizyonlarını anlattılar.

Seçim süreci boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesi ve desteği yüksek düzeyde devam etti. Erdoğan'ın liderlik deneyimi, ülke içinde ve uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik atılan adımlar, seçmenlerin güvenini kazandı. Bu güven, sandık sonuçlarında da kendini gösterdi ve Erdoğan'ın oy oranları yüksek bir seviyede yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçim sürecindeki performansı dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileri, halk arasında olumlu bir etki yarattı. Ayrıca, muhalefet partisi CHP'nin destekçileri de Kılıçdaroğlu'na olan inançlarını sandığa yansıttı. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarının artmasına katkı sağladı.

ELAZIĞ 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Kazananı