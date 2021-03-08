Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü mesajı İYİ Partilileri kızdırdı! Meral Akşener'den dikkat çeken açıklama

Yerel seçimleri kazandıktan hemen sonra terörle bağlantısı olan ve kayyum atanan belediyeleri ziyaret eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı olay oldu. Perde önünde CHP ve İYİ Parti ortaklığı olarak yansıtılan fakat defalarca kez açığa çıkan CHP-HDP-İYİ Parti ittifakını bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifşa etti. İmamoğlu mesajında hem HDP’li Pervin Buldan’ı hem de Meral Akşener’i etiketledi. Söz konusu tweet İYİ Partili isimleri rahatsız ederken Genel Başkan Meral Akşener’in açıklaması da dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı yan yana getirerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlaması krizi İYİ Partililer arasında büyüyor.

"GEREKİRSE KESER ATARIZ"

Son olarak İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da olayla ilgili tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kıdık, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız'' ifadelerini kullandı.

Ali Kıdık "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" dedi.

HDP'Lİ İSİMLER VE AKŞENER'İN İSMİ BİRLİKTE ZİKREDİLMEMELİ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı kutlama mesajındaki ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey... Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum." dedi.

DEMİRTAŞ'I KAHVALTIYA DAVET ETMİŞTİ

Akşener'in söz konusu tweetten partililer kadar rahatsız olmaması geçmişte Demirtaş'ı kahvaltıya davet etmesini hatırlattı.