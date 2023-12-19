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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 17:14 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 17:34

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kervan' mesajı! "İmamoğlu'nun eli İYİ Parti'de"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik'te yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eleştirilerine cevap verdi. "Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden oldu.

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