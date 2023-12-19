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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 16:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 16:59

🔥 Meral Akşener Uşak'ta CHP'ye savaş açtı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a: ''Korkaklar''🚨

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Uşak'taki bir konuşmasında CHP'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Bu kez hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Akşener, "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. N'aptım boyumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım, millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler" ifadelerini kullandı.

🔥 Meral Akşenerden CHPye Sert Tepki: Bu Bir Savaş İlanıysa, Kabulümdür! 🚨
🔥 Meral Akşener'den CHP'ye Sert Tepki: ''Bu Bir Savaş İlanıysa, Kabulümdür!'' 🚨
Ekrem İmamoğlu, Meral Akşeneri hedef aldı: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor
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