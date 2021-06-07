AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatıldı. Göreve geldiği günden itibaren vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İmamoğlu'nun bu hamlesine tepkiler yükseldi. Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu projenin yapılacağı tarihe ilişkin ise bir bilgilendirme yapmadı.