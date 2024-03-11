Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu. Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz'a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.