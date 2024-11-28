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Ekrem İmamoğlu
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Ekrem İmamoğlu "kreş" gerçeğini duyunca sıkıştı: ''Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum''

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 12:09

CHP'nin "kreşler kapatılacak" iddiası çok geçmeden çürütüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açmasının 2007'de CHP'nin başvurusuyla engellendiğini hatırlatırken, Ekrem İmamoğlu bu gerçeği savunmakta zorlandı. "Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum" diyerek sorumluluktan kaçan İmamoğlu, partisinin geçmişini de eleştirerek, "Kim aldıysa ona sor kardeşim bugünün konusu değil ya." dedi. Kamuoyunda tepki çeken bu açıklamalar, CHP içindeki politik tutarsızlıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Ekrem İmamoğlu kreş gerçeğini duyunca sıkıştı: Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum
Ekrem İmamoğlu "kreş" gerçeğini duyunca sıkıştı: Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum

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