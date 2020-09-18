Ehliyetler tarih oluyor! Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

18.09.2020 12:35

Çipli kimlik kartları ile ilgili yeni döneme geçildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü bilgilerinin de kimliklere işleneceğini söyledi. Soylu, ''Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.'' dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yeni nesil sürücü belgelerinin, T.C. kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklik gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı.

Şimdi Nüfus Genel Müdürümüz gösterseydi sevinecektim; yeni konseptimiz zannediyorum Ankara'dan başlamış olmalıyız. Vatandaşımızın girdiğinde teknolojinin tüm imkanlarını sağlaması bizim açımızdan olağanüstü bir gelişme. Şunu ifade etmek istiyorum, nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz.

Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.