Müge Anlı'da son dakika ihbarları şoke etti! Ümit Can Uygun'un annesi nasıl öldü, kim öldürdü? Şüpheli iki araç...

18.09.2020 12:32

Son dakika Müge Anlı ihbarları herkesi şoke etti! Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ümit Can Uygun 'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne dair canlı yayına ardı ardına gelen telefonlar, ilk bulgulara göre intihar görünen ölümde şüpheleri arttırdı. Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u son gören kişiler Atv canlı yayınına bağlandı! Ölümünden önce bir parkta görülen Gülay Uygun'u önce bir beyaz aracın bıraktığı ardından da siyah araç ile parktan alındığı ileri sürüldü. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır'ın ölümüyle bağlantılı olan Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli intiharına dair son dakika bilgileri...