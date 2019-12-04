Edirne'de 27 saniyede telefon bayisi soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

Edirne’de bir telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Edirne'de 27 saniyede telefon bayisi soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı04.12.2019 22:02
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