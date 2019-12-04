Edirne'de 27 saniyede telefon bayisi soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı 04.12.2019 22:02

Edirne’de bir telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.