Haberler Video TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

04.12.2019 21:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? İşte araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları