Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? İşte araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta...
TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta04.12.2019 21:00
- TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta
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