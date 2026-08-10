Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 16:21

Uzay'ın kurduğu acımasız tuzak, Emir ve arkadaşlarını perişan eder. Ziyankar'dan çalınan para mahallede öfkeyi büyütür. Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder. İki cepheyi karşı karşıya getirecek büyük savaş kapıya dayanırken, Tarık da kendi tarafını seçmiştir. Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar. Yeni kutuplar, devam eden iş birlikleri, Melek'in öğrendikleri ve Esra'nın beklenmedik çıkışı herkesin hayatını değiştirecektir.