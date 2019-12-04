Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı 04.12.2019 22:38

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Davi, "Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.